Прочтите отрывок из донесения М.И. Кутузова и укажите событие, о котором идёт речь: «Генерал от инфантерии Дохтуров взял… в командование левый фланг после князя Багратиона, получившего к крайнему сожалению всей армии тяжкую ран...
История
Прочтите отрывок из донесения М.И. Кутузова и укажите событие, о котором идёт речь: «Генерал от инфантерии Дохтуров взял… в командование левый фланг после князя Багратиона, получившего к крайнему сожалению всей армии тяжкую рану и вынужденного через то оставить место сражения. Сей нещастный случай весьма расстроил удачное действие левого нашего крыла, доселе имевшего поверхность над неприятелем, и конечно бы имел самые пагубные последствия, если бы до прибытия генерала от инфантерии Дохтурова не вступил в командование генерал-лейтенант Коновницын». 1)битва под Малоярославцем 2)битва на Бородинском поле 3)бой у Шевардино 4)сражение под Смоленском
Ответ(ы):
Гость:
2) битва на Бородинском поле
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