От пристаней, расстояние между которыми по реке 640 км, вышли одновременно навстречу друг другу два теплохода. Собственная скорость теплоходов одинакова. Скорость течения реки 2 км/ч. Теплоход, идущий по течению, за 9 часов про...
Математика
От пристаней, расстояние между которыми по реке 640 км, вышли одновременно навстречу друг другу два теплохода. Собственная скорость теплоходов одинакова. Скорость течения реки 2 км/ч. Теплоход, идущий по течению, за 9 часов проходит 198 км. Через сколько часов теплоходы встретятся?
Ответ(ы):
Гость:
1)198/9=22 км/ч - скорость теплоходов по течению, 2) 22-2=20км/ч - собственная скорость теплохода 3) 20-2=18км/ч - скорость теплохода против течения 4)22+18= 40 км/ч - скорость сближения теплоходов 5)640/40=16часов (3 и 4 действие можно заменить другим 20*2=40км/ч - скорость сближения теплоходов, т.к. скорость сближения не зависит от течения) Ответ: теплоходы встретятся через 16 часов
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