Нужен срочно умоляю быстрее смешной случай из жизни мамы/папы/бабушки/дедушки в ш??ольной жизни не менее 20 предложений,чтобы было похоже на реальность)))
Литература
Нужен срочно умоляю быстрее смешной случай из жизни мамы/папы/бабушки/дедушки в ш??ольной жизни не менее 20 предложений,чтобы было похоже на реальность)))
Ответ(ы):
Гость:
ЕДЕТ БАБУШКА НА МОТОЦИКЛЕ А НА ВСТРЕЧУ ЕЙ ТАНК (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
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