Нужен срочно умоляю быстрее смешной случай из жизни мамы/папы/бабушки/дедушки в ш??ольной жизни не менее 20 предложений,чтобы было похоже на реальность)))

Литература

Нужен срочно умоляю быстрее смешной случай из жизни мамы/папы/бабушки/дедушки в ш??ольной жизни не менее 20 предложений,чтобы было похоже на реальность)))

Автор: Гость