Отметьте исторически родственные слова а) брюки и брюква б) бранить и оборона в) рысь и рыжий г) мышь и мышьяк д) весло и веселый
Русский язык
Отметьте исторически родственные слова а) брюки и брюква б) бранить и оборона в) рысь и рыжий г) мышь и мышьяк д) весло и веселый
Ответ(ы):
Гость:
Наверно под буквой б и г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько предложений входит в состав текста?Определи их границы.Напиши текст,прав??льно оформляя все предложения.
Математика
Математика
Два автомобиля выехали навстречу друг другу из двух городов расстояние между кот??рыми 600 км и встретились через 4 часа определи скорость каждого ...
Русский язык
Помогите пожалуйста какое предложение ? повеств/вопросит/побудит воскл/невоск?? простое /сложное распростр /нераспростр односостав/дву...
Английский язык