Отметьте исторически родственные слова а) брюки и брюква б) бранить и оборона в) рысь и рыжий г) мышь и мышьяк д) весло и веселый

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Отметьте исторически родственные слова а) брюки и брюква б) бранить и оборона в) рысь и рыжий г) мышь и мышьяк д) весло и веселый

Автор: Гость