Сочинение на тему ,, Золотое правило нравственности,,

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Нравы характеризуют поколение, формируются на основе обычаев и традиций. Нравам не следовать очень сложно, потому что это противостояние обществу. Нравы не всегда совпадают с моралью, например, в древнем мире нравы были таковы, что найдя новую пещеру племя сначало запускало маленькую девочку, если услышат чавканье диких зверей, значит там занято, если нет - то можно свободно проходить внутрь. Это противоречит морали. таким образом, мораль и нравственность не всегда совпадают, но тем не менее жить в общесте и быть независимым от общества, тоесть идти вопряки нравственным устоям, невозможно