Сочинение. Напиши сочинение описание на тему Прогулка или Прогулка по лесу. Реши какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства, мысли и др. ...

Русский язык

Сочинение. Напиши сочинение описание на тему Прогулка или Прогулка по лесу. Реши какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства, мысли и др. в разных падежах.

Автор: Гость