Сочинение. Напиши сочинение описание на тему Прогулка или Прогулка по лесу. Реши какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства, мысли и др. ...

Русский язык
Сочинение. Напиши сочинение описание на тему Прогулка или Прогулка по лесу. Реши какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства, мысли и др. в разных падежах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прогулка по лесу- Гулять по лесу  это  чудесно. Шелестят листья. Слышны голоса птиц. Запах в лесу чудный.  Светит солнце что так и хочется подставить    ладошки к небу. Лес вызывает самые прекрасные чувства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать 3 слова с разделительный ь и ,3слова смягчающим
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите )))номер 6 задача
Ответить
Химия
Завершите уравнение C+O2= +Q
Ответить
Математика
Реши примеры по порядку и реши задачу 4527 х 50- 710037: 9= (932+17692):6х80= Задача Товарный поезд прошёл 315 км . Он был в пути до оста...
Ответить
Русский язык
Составте предложения со словом Волга во всех подижах. Помогите пожалуйсто!
Ответить