Сочинение. Напиши сочинение описание на тему Прогулка или Прогулка по лесу. Реши какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства, мысли и др. ...
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Сочинение. Напиши сочинение описание на тему Прогулка или Прогулка по лесу. Реши какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства, мысли и др. в разных падежах.
Ответ(ы):
Гость:
Прогулка по лесу- Гулять по лесу это чудесно. Шелестят листья. Слышны голоса птиц. Запах в лесу чудный. Светит солнце что так и хочется подставить ладошки к небу. Лес вызывает самые прекрасные чувства
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