Реши примеры по порядку и реши задачу 4527 х 50- 710037: 9= (932+17692):6х80= Задача Товарный поезд прошёл 315 км . Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч . Сколько километров прошёл поезд до остановки и ско...

Математика

Реши примеры по порядку и реши задачу 4527 х 50- 710037: 9= (932+17692):6х80= Задача Товарный поезд прошёл 315 км . Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч . Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после ,если он шёл с одинаковой скоростью ? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ХОТЯБЫ ПРИМЕРЫ ПО ДЕЙСТВИЯМ

Автор: Гость