Сочинение. Напиши сочинение-описание на тему "Прогулка" или "Прогулка в лесу"(в пар??е). Реши, какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства...
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Сочинение. Напиши сочинение-описание на тему "Прогулка" или "Прогулка в лесу"(в пар??е). Реши, какое время года ты будешь описывать. Используй имена существительные роща, поле, озеро, парк, речка, листья, краски, звуки, чувства, мысли и др. в разных падежах
Ответ(ы):
Гость:
Вы знаете почему мне нравится гулять в роще? Наверно, нет. Но мне хочется поделиться своим мнением. Я люблю гулять в роще! Там так светло и просторно! Меня очаровывают необычные краски природы и звуки птиц. Вдали виднеется наша речка. Мне нравится в ней купаться, особенно в середине лета. А за рощей у нас находится зрелое поле. Я прихожу туда вечерами, чтобы помыслить. Меня переполняют разные чувства: Радость, счастье, любовь к природе, когда я выхожу гулять на природу. Надеюсь, что это чувство будет длиться вечно! Вот почему я люблю гулять в роще, на природе.
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