Сочинение.Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых в??черов или дней в семье (у родных, знакомых)в школе , в клубе и т.п. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ВАС И ПО ОБЪЁМУ ПОБОЛЬШЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!...

Русский язык
Сочинение.Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых в??черов или дней в семье (у родных, знакомых)в школе , в клубе и т.п. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ВАС И ПО ОБЪЁМУ ПОБОЛЬШЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здравствуй, мой дорогой друг! Хочу рассказать тебе, как я провел один из своих вечеров... Я сидел дома, как вдруг постучали в дверь и в квартиру зашли гости. Мы очень весело провели вечер. Пили чай, беседовали на разные темы...Но когда нибудь всё хорошее кончается. Время пролетело очень быстро и вот пришло время расставаться. Но этот вечер я не забуду никогда! До свидания дорогой друг! P.S: Напиши мне ответ поскорей! Очень жду!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На да лёком севере морфологический разбор имени прилогательного
Ответить
Литература
Подскажите значение слов дикий,диковинный,чудовищный
Ответить
Литература
Цитатный план по 7 главе "Евгения Онегина" кто сможет помогите
Ответить
Русский язык
Слово "Проходящих"задание: Определите часть речи, к которой относится это слово. Докажите это. В двух строчках пожалуйста) зарание спасибо)
Ответить
Математика
А)Сумма чисел 6305 и 836 увеличить в 24 раза б)разность чисел 20310 и 4279 увеличить в 15 раз
Ответить