Сочинение.Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых в??черов или дней в семье (у родных, знакомых)в школе , в клубе и т.п. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ВАС И ПО ОБЪЁМУ ПОБОЛЬШЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!...
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Сочинение.Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых в??черов или дней в семье (у родных, знакомых)в школе , в клубе и т.п. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ВАС И ПО ОБЪЁМУ ПОБОЛЬШЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Здравствуй, мой дорогой друг! Хочу рассказать тебе, как я провел один из своих вечеров... Я сидел дома, как вдруг постучали в дверь и в квартиру зашли гости. Мы очень весело провели вечер. Пили чай, беседовали на разные темы...Но когда нибудь всё хорошее кончается. Время пролетело очень быстро и вот пришло время расставаться. Но этот вечер я не забуду никогда! До свидания дорогой друг! P.S: Напиши мне ответ поскорей! Очень жду!
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Слово "Проходящих"задание: Определите часть речи, к которой относится это слово. Докажите это. В двух строчках пожалуйста) зарание спасибо)