Сочинение о слове спасибо

Русский язык
Сочинение о слове спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Древнее слово "спас", сейчас мы говорим "Спасибо", считается как блогадарность.Все приличные люди говорять это слово когда им что-то дали или подали и т.д.. Да и ты не забывай говорить это слово, тогда все будут думать что ты очень приличный и интелегентный человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
25м провода розрезали на куски по 3м,Ссколько вишло таких кусков?Сколько метров провода осталось?
Ответить
География
Из предложенного списка выберите самые загрязненные реки: Конго, Миссисипи Янцзы, Лена, Дунай, Маккензи, Волга, Амазонка.
Ответить
Математика
В записи первого трехзначного числа используеться только цифры 2 и 3 а в записи второго только цифры 3 и 4 может ли произведения этих чисел записыв...
Ответить
Литература
Ребят, напишите два вопроса на сказку "Шиш показывает барину нужду", спасибо.
Ответить
Математика
Тут 3 дз решите плиз 1) Назовите 4 дроби которые меньше чем 1=100000. 2) Турист прошло за первый день 18км что составляет 6=5 (это дробь) пути кото...
Ответить