Сочинение о слове спасибо
Русский язык
Сочинение о слове спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Древнее слово "спас", сейчас мы говорим "Спасибо", считается как блогадарность.Все приличные люди говорять это слово когда им что-то дали или подали и т.д.. Да и ты не забывай говорить это слово, тогда все будут думать что ты очень приличный и интелегентный человек.
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