Сочинение о слове спасибо

Гость: Гость:

Древнее слово "спас", сейчас мы говорим "Спасибо", считается как блогадарность.Все приличные люди говорять это слово когда им что-то дали или подали и т.д.. Да и ты не забывай говорить это слово, тогда все будут думать что ты очень приличный и интелегентный человек.