Сочинение-описание по внешности С.А.Есенина. 7 класс.

Русский язык
Сочинение-описание по внешности С.А.Есенина. 7 класс.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есенин на всех производил чарующее впечатление: в его внешности было что-то легкое и ясное. Блондин с почти льняными, светлыми, слегка вьющимися волосами. Глаза голубовато-серые, очень живые и серьезные, внимательные, но с какими-то удивительно озорными искорками, которые то вспыхивали, то вновь исчезали. Вообще он был красив типичной неброской славянской красотой, довольно распространенной на севере; надо приглядеться, чтобы заметить ее. Казалось, Есенину не хотелось, чтобы обращали внимание на его внешность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пжжжжж нужно срочно
Ответить
Алгебра
4-7(3х-4)-4(2х+5)=3х Пожалуйста очень прошу
Ответить
Алгебра
Помогите с Математическим Анализом крч Алгебра 10 класс
Ответить
История
В чем состоит сущность мировоззрения?
Ответить
Русский язык
Догадайтесь какие слова здесь загаданы? о_ _а_ _ы, а_а_ _а_
Ответить