В чем состоит сущность мировоззрения?

История
В чем состоит сущность мировоззрения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мировозрение – это совокупность идей, чуств, эмоций, общее отношение человека к миру – познавательный пласт; - эмоциональный; - поведенческий. Основа мировозрения дана нам при рождении, далее развитие идет по спирали, и, если заботливые руки тебя держали, зрение открывало горизонты и дали, раскрывая смысл последующих знаний. Сущность их такова, что природа создаёт образа, как начальный элемент созидания действительности, в которой человек ищет свои добродетели. Также, основа есть воспитание, плюс способность к созерцанию, и желание расширить рамки своего существования. По сути, это свобода духа, это победа над серостью поэта, это начальная фаза познания Бога.
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