В чем состоит сущность мировоззрения?
История
В чем состоит сущность мировоззрения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мировозрение – это совокупность идей, чуств, эмоций, общее отношение человека к миру – познавательный пласт; - эмоциональный; - поведенческий. Основа мировозрения дана нам при рождении, далее развитие идет по спирали, и, если заботливые руки тебя держали, зрение открывало горизонты и дали, раскрывая смысл последующих знаний. Сущность их такова, что природа создаёт образа, как начальный элемент созидания действительности, в которой человек ищет свои добродетели. Также, основа есть воспитание, плюс способность к созерцанию, и желание расширить рамки своего существования. По сути, это свобода духа, это победа над серостью поэта, это начальная фаза познания Бога.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте комы Только что взошло солнце воздух был живительно свеж густо напое?? запахом сосны спокойная вода реки отражая ясное небо ласково жу...