Одна рыба стоит один рубль и ещё полрыбы. Сколько рублей стоят 5 рыб? 3 или10
Математика
Одна рыба стоит один рубль и ещё полрыбы. Сколько рублей стоят 5 рыб? 3 или10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоимость 1 рыбы = 1 рублей,так? А полрыбы= +1 рубль,значит 2 рубля. Соответственно 5*2=10 рублей. 3*2=6 руб. 10*2=20 руб.
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