Одна рыба стоит один рубль и ещё полрыбы. Сколько рублей стоят 5 рыб? 3 или10

Математика

Одна рыба стоит один рубль и ещё полрыбы. Сколько рублей стоят 5 рыб? 3 или10

Автор: Гость