Какое значение имеет гумус в почве для растения? Какое значение имеет вода в почве для растения? Какое значение имеет минеральные соли в почве для растения? Какое значение имеет воздух в почве для растения?
Биология
Какое значение имеет гумус в почве для растения? Какое значение имеет вода в почве для растения? Какое значение имеет минеральные соли в почве для растения? Какое значение имеет воздух в почве для растения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гумусовые вещества образующиеся в почве активно участвует процессах почвообразования гумус играет главную роль в формировании профиля почвы благоприятных для роста растений условиях формируют хорошее выражение выраженный темноокрашенные гумусовый Горизонт гумус скелета не надо он образуется почва и активно участвует процесс образования гумуса
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