Какое значение имеет гумус в почве для растения? Какое значение имеет вода в почве для растения? Какое значение имеет минеральные соли в почве для растения? Какое значение имеет воздух в почве для растения?

Биология

Какое значение имеет гумус в почве для растения? Какое значение имеет вода в почве для растения? Какое значение имеет минеральные соли в почве для растения? Какое значение имеет воздух в почве для растения?

Автор: Гость