Что такое хорошо темперированный Клавир Расскажи как это произведение строится
Музыка
Что такое хорошо темперированный Клавир Расскажи как это произведение строится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение И. С. Баха, в двух томах. Каждый содержит по 24 прелюдии и 24 фуги, объединённых попарно. Последовательность хроматическая с чередованием мажора и минора. А именно: 1.Прелюдия и фуга До мажор; 2.Прелюдия и фуга до минор, 3.Прелюдия и фуга До диез мажор; 4.Прелюдия и фуга до диез минор и так далее. Первый том был написан в 1722 году в Кётене, второй - в 1744 году в Лейпциге. Существуют разные теории, объясняющие структуру ХТК. Одна из них - что это музыкальные иллюстрации к Евангелию.
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