Почему медики с древних времен используют пиявок при гипертонии угрозе кровоизлияния?

Биология
Почему медики с древних времен используют пиявок при гипертонии угрозе кровоизлияния?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиявка:Понижается количество крови в сосуде. Пиявка может выпить до 20 мм крови. Мало? Но при использовании нескольких особей артериальное давление идет вниз.Устанавливаются в точки, которые являются биологически активными. Раздражаются нервные окончания, улучшается оборот крови, и процесс обмена веществ приходит в норму.Ее слюна имеет много биологических веществ. Они оказывают воздействие на свертываемость крови, ее густоту и вязкость. Это благотворно влияет на появление тромбов, которые всегда появляются при гипертонии. Это может стать причиной инфаркта или инсульта.Помимо этого, при использовании пиявок рассасываются атеросклеротические бляшки, укрепляются сосуды. поставьлайк пж и спасибо
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