Помагите пожалуйста срочна тест написать

Гость: Гость:

1. 127 учеников 2.500 м 3. длина -12 см ширина - 1 см Р=а+в+а+в=12+1+12+1=26(см) S=а*в=12*1=12см квадратных 4. в 4 раза 5. в 10000 6. 1 матч - 3/0 2 матч - 0/0 3 матч - 0/1 7. 650+65=715 8. 2:15 - настоящее время 2:30 - на 2 часах