Помагите пожалуйста срочна тест написать

Математика
Помагите пожалуйста срочна тест написать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 127 учеников 2.500 м 3. длина -12 см     ширина - 1 см    Р=а+в+а+в=12+1+12+1=26(см) S=а*в=12*1=12см квадратных  4. в 4 раза 5. в 10000 6. 1 матч - 3/0     2 матч - 0/0    3 матч - 0/1 7. 650+65=715 8. 2:15 - настоящее время       2:30 - на 2 часах
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