Расставьте комы Только что взошло солнце воздух был живительно свеж густо напое?? запахом сосны спокойная вода реки отражая ясное небо ласково журчала.

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Расставьте комы Только что взошло солнце воздух был живительно свеж густо напое?? запахом сосны спокойная вода реки отражая ясное небо ласково журчала.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только что взошло солнце. Воздух был живительно свеж, густо напоен запахом сосны. Спокойная вода реки, отражая ясное небо, ласково журчала.
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