Расставьте комы Только что взошло солнце воздух был живительно свеж густо напое?? запахом сосны спокойная вода реки отражая ясное небо ласково журчала.

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Расставьте комы Только что взошло солнце воздух был живительно свеж густо напое?? запахом сосны спокойная вода реки отражая ясное небо ласково журчала.

Автор: Гость