Сочинение Первый снег

Гость: Гость:

Сегодня самый обычный день.Аня с Машей встали позавтракали и пошли в школу. Кода уроки закончились девочки вышли из школы и увидели первый снег. Они так обрадовались. Их одноклассники остались гулять,Маша с Аней присоединились к ним. Все весело погуляли и пошли домой. Вот такй был весёлый день.