Сочинение Первый снег

Литература
Сочинение Первый снег
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня самый обычный день.Аня с Машей встали позавтракали и пошли в школу. Кода уроки закончились девочки вышли из школы и увидели первый снег. Они так обрадовались. Их одноклассники остались гулять,Маша с Аней присоединились к ним. Все весело погуляли и пошли домой. Вот такй был весёлый день.
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