Сочинение по истории цех в средние века это хорошо или нет ?

История
Сочинение по истории цех в средние века это хорошо или нет ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это для когото нехорошо а для кого то хорошо.Потому что люди работали много это плохо для рабочих но хорошо для работодателей.Работникам выплачивали мизерную зарплату,иногда не платили
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