Традиции и новаторство в комедии " недоросль" кратко

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“Недоросль” - политическая комедия. Политические убеждения Фонвизина определили его художественное новаторство. В “Недоросле” его новаторство нашло свое выражение прежде всего в сюжете, реально передававшем исторический конфликт, изображавшем события общественно-политической жизни России конца 70-х годов. Новаторство определилось и в создании образов положительных героев, которые передавали черты реальных “новых людей” - дворянских просветителей. Исследователи до сих пор проходят мимо этого новаторства Фонвизина, объявляя Правдина и Стародума резонерами, бесплотными персонажами, которые без нужды разговаривают, “резонируют” на абстрактные темы добродетели, без нужды разъясняют зрителям, что злые персонажи действительно злы. Стародум по своему мировоззрению - воспитанник русского дворянского Просвещения. Две важнейших политических проблемы определяли программу дворянских просветителей в эту пору: а) необходимость уничтожения крепостного права мирным путем реформа, воспитание, “приуготовление нации”); б) необходимость борьбы с Екатериной, являющейся не просвещенным монархом, а деспотом, покровителем и вдохновителем политики рабовладения. Вот почему такая прямая и непосредственная связь обнаруживается между речами Стародума и “Рассуждением о непременных государственных законах”. Сопоставление речей Стародума с “Рассуждением” убеждает нас в том, что положительные герои “Недоросля” развертывают открытую пропаганду идей дворянского Просвещения. Эта связь очевидна, несмотря на то, что Фонвизин в ряде случаев вынужден был в “Недоросле” руководствоваться чувством осторожности и избегать особо резких антиекатерининских высказываний. Политический идеал фонвизинского гражданина выражен в формуле - честный человек. Образы Стародума и Правдина исторически и социально верны. Это не литературные штампы, а живые персонажи, выхваченные из жизни характеры, передающие обаятельный облик дворянских просветителей с их патриотической ревностью к “возлюбленному отечеству”, ненавистью к деспотизму и рабству, с сочувствием к крестьянскому состоянию. . Вот почему зрители “узнавали” прототипов Правдина и Стародума. При всей значительности художественных достижений Фонвизина в изображении положительных персонажей его реализм исторически ограничен. Он помог, разрушая классицизм, оторваться от условных литературных штампов. Он послужил основанием для создания типа передового деятеля, порожденного общественным движением. Но эти герои Фонвизина еще не предстали перед зрителями в индивидуальной неповторимости своей судьбы. Стародум, Правдин и Милон выступают как представители одного и того же определенного типа, определенной категории людей, противостоящих миру своекорыстных Скотининых и Простаковых. Для Фонвизина важно показать не столько отличие их друг от друга, сколько их близость. Ему дорога общность их убеждений, высокое понимание своей “должности”, своих обязанностей перед отечеством, их готовность “из собственного подвига сердца своего” вступаться за всех тех, кто в этой помощи нуждался. Вот почему драматург оставляет в стороне то, что разделяет его героев, - биографию души, тайну сердца, особенность субъективного мира каждого. Те же черты фонвизинского реализма - его слабые и сильные стороны - проявились и в раскрытии отрицательных персонажей. Та же правдивость и историческая конкретность образов Простаковой, Митрофана, Скотинина. Та же обусловленность характеров и социальной практикой. И та же слабость в изображении индивидуального облика каждого из них. Правда, этого резкого различия Простакова и Скотинина и не могло быть по самому замыслу Фонвизина, ибо отличаются друг от друга люди, в которых развита богатая личность. Скотинин, Простакова и Митрофан давно начисто стерли с себя черты человеческой личности. Отсюда карикатурность, гиперболичность их изображения.