Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине». СРОЧНО!

Гость: Гость:

На картине П.П Кончаловского изображена прекрасная сирень.Сразу же заметен приятный запах,который ощущуятся на расстоянии.Стоит она в вазе с водой.Кисти сирени свисают вниз от своей тяжести.Мне кажется что это свежий букет нарванный только утром и совсем чуть-чуть подсох