Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине». СРОЧНО!

Литература
Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине». СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине П.П Кончаловского изображена прекрасная сирень.Сразу же заметен приятный запах,который ощущуятся на расстоянии.Стоит она в вазе с водой.Кисти сирени свисают вниз от своей тяжести.Мне кажется что это свежий букет нарванный только утром и совсем чуть-чуть подсох
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