Сочинение по картине Васильева мокрый луг

Гость: Гость:

Уходит гроза,но небо еще кипит и бурлит.С грозной торопливостью несутся и сталкиваютя косматые тучи,ещеслышны раскаты грома-все в картине полно движения,все живет и дышит: и гнущиеся под порывами ветра деревья,и подернутая рябью вода,и небо...Даже особенно небо,оно едва ли не главным выражает поэтические мысли художника.