Сочинение по картине Винсента Ван Гога "звёздная ночь"
Русский язык
Сочинение по картине Винсента Ван Гога "звёздная ночь"
Ответ(ы):
Гость:
Звездная ночь ты прекрасна,загадочна и красива . звезды очень напоминают мне созвездия . созвездия они мне говорят что есть и были боги . и я как будто я одна звезда . которая кружиться во круг солнца . я считаю что мы дети должны больше интересоваться космосом и историей . ну если так то так я не знаю как еще
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите пожалуйса всё поэтапно и понятно, ОЧЕНЬ НА ВАС НАДЕЮСЬ!! НОМЕР1 1. Перпендикулярны ли векторы a(—6; 9) и b(6; 4)? 2. В прямоугольнике ...
Русский язык
Помогите пожалусто Выберите слова состав которых соответствует схеме корень???суффикс⇒окончание 1)дорожный 4)прогулка 2)цветной 5)девятк...
Русский язык