Сочинение по картине Винсента Ван Гога "звёздная ночь"

Гость: Гость:

Звездная ночь ты прекрасна,загадочна и красива . звезды очень напоминают мне созвездия . созвездия они мне говорят что есть и были боги . и я как будто я одна звезда . которая кружиться во круг солнца . я считаю что мы дети должны больше интересоваться космосом и историей . ну если так то так я не знаю как еще