Сочинение по картине Винсента Ван Гога "звёздная ночь"

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Сочинение по картине Винсента Ван Гога "звёздная ночь"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Звездная ночь ты прекрасна,загадочна и красива . звезды очень напоминают мне созвездия . созвездия они мне говорят что есть и были боги . и я как будто я одна звезда . которая кружиться во круг солнца .  я считаю что мы дети должны больше интересоваться космосом и историей .  ну если так то так я не знаю как еще 
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