Решите пожалуйса всё поэтапно и понятно, ОЧЕНЬ НА ВАС НАДЕЮСЬ!! НОМЕР1 1. Перпендикулярны ли векторы a(—6; 9) и b(6; 4)? 2. В прямоугольнике АВСD АС =12, lt;САD = 30°. Найдите: а) АС * АD; в) АС * CB б) ВА * СВ; 3. Треуго...

Геометрия
Решите пожалуйса всё поэтапно и понятно, ОЧЕНЬ НА ВАС НАДЕЮСЬ!! НОМЕР1 1. Перпендикулярны ли векторы a(—6; 9) и b(6; 4)? 2. В прямоугольнике АВСD АС =12, lt;САD = 30°. Найдите: а) АС * АD; в) АС * CB б) ВА * СВ; 3. Треугольник АВС задан координатами своих вершин А(0; —4), В(—3; —5), С(—1; —3). а) Найдите градусную меру острого угла между медианой АD и стороной АС. б) Вычислите АВ* ВС + АВ * СА. НОМЕР2 1. Перпендикулярны ли векторы m (15; 3) и n (2; 10)? 2. В равнобедренном треугольнике АВС АВ = АС = 8, lt;АВС = 30°, D — середина АВ, Е — середина АС. Найдите: а) АВ * АС; в) ВС *DЕ б) АВ *BC 3. Треугольник АВС задан координатами своих вершин А(1; 4), В(—3; 2), С(—1; —3). а) Найдите косинус острого угла между медианой СМ и стороной АС. б) Вычислите СМ * МА - МС * АС
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
векторы перпендикулярны. их скалярное произведение равно 0. действительно, ab = -6*6+9*4=-36+36=0
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