Сочинение по картинке 2 класс осень на дворе
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Сочинение по картинке 2 класс осень на дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице идет дождь и дует сильный ветер. По дороге бегут ручьи от дождя. Люди под зонтом спешат домой. Птички пьют из луж,которые остались после дождя.
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