Сочинение по картинке 2 класс осень на дворе

Русский язык
Сочинение по картинке 2 класс осень на дворе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице идет дождь и дует сильный ветер. По дороге бегут ручьи от дождя. Люди под зонтом спешат домой. Птички пьют из луж,которые остались после дождя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
За что вам понравилось произведение Дубровский?
Ответить
Математика
1)Из чисел от 10 и 30 выпишите числа,кратные числу 2.Какие цифры у этих чисел. будут по??ледователями? 2)Из чисел от 10 и 40 выпишите числа,кратны...
Ответить
Математика
В школьную библиотеку привезли несколько пачек учебников :80учебников по математике и50учебников по музыке Сколько всего пачек учебников привезли в...
Ответить
Английский язык
Переведите на английский: 1. мой брат говорит на 3-х иностранных языках.2. её книга и??ела успех.3. Италия образована в европе
Ответить
Русский язык
Пожалуйста подскажите! Предложение со словом сыграть, сверхинтересный, безинтересный
Ответить