Сочинение по рассказу тринадцатый подвиг геракла . План: -история с главными героями (4-5предложений) -Как Харлампий Диагентович ведет урок (юмор) -Вывод рассказчика как расказчик относится к методу Харлампия Диагентовича ....

Литература

Сочинение по рассказу тринадцатый подвиг геракла . План: -история с главными героями (4-5предложений) -Как Харлампий Диагентович ведет урок (юмор) -Вывод рассказчика как расказчик относится к методу Харлампия Диагентовича . 70 слов помогите пожалуйста напишите сочинение заранее спасибо

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