Сочинение по теме описание внешности.Можно описывать брата ,сестру,маму,папу,друга.

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Сочинение по теме описание внешности.Можно описывать брата ,сестру,маму,папу,друга.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть семья.В ней есть папа,мама,брат,сестра.Папа у меня красивый,не любит грязь и помогает маме по дому.Мама у меня дома самая красивая и любимая.Она мне помогает по урокам,и еще она мне помогает в трудную минуту.Брат у нас семье веселый и любит куда то ходить с папой.Сестра,она меня любит, мы с ней любим играть в парехмахеров потому что у ней много косметики и разных украшений на голову.Вот такая у меня хорошая,любимая семья!
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