Сочинение по теме"Весна.Большая вода"Левитан

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Если зима была снежной и с наступлением весны снег быстро растаял, то воды в реки прибывает очень много и они выходят из берегов, затапливают луга, леса, даже селения. Какое-то время вода стоит очень высоко, а потом постепенно начинает спадать, уходит, река возвращается в свое русло. Это явление - когда реки разливаются, называется весенним половодьем. Еще часто говорят: большая вода пришла.