Сочинение по тему как я готовлюсь к урокам

Гость: Гость:

Как я обычно делаю уроки Уроки я обычно делаю ближе к вечеру. Некоторые ребята, которых я знаю, делают уроки сразу после школы: придут, пообедают, немного отдохнут и садятся за уроки. Мо­жет, так и нужно делать. Может быть, так да­же и правильно — побыстрее отвязался и поч­ти весь день свободен. Но у меня недостаёт силы воли на такой распорядок дня. Для меня так учиться — слишком тяжело. Я поступаю иначе. Сначала, как только приду из школы, я обедаю. Затем я сажусь к компьютеру и за­нимаюсь чем-то в зависимости от настроения: играю в компьютерные игры, захожу в Интер­нет или осваиваю какую-нибудь новую программу. И только перед приходом родителей я са­жусь за уроки. Начинаю я чаще всего с труд­ных предметов — с математики и русского языка. Выполняю письменные задания, а за­тем готовлю устные. После трудных предметов я немного от­дыхаю — смотрю какую-нибудь телепередачу или слушаю новый компакт-диск. Затем я са­жусь за устные уроки: готовлюсь к истории, литературе и другим предметам. Когда задают стихи наизусть, я стараюсь учить их не за один вечер, а несколько дней подряд. Я давно уже понял, что за один вечер не всегда удаётся выучить стихотворение хоро­шо, а тройки получать большого желания нет. Вот так я делаю домашние задания.