Сочинение про Васюткино озеро по плану кто такой Васютка. Зачем он отправился в тайгу. Какие заповеди напоминала мама. Почему заблудился Васютка. Что напоминала Васютки выжеть в тайге. Случайно ли Васютка отрыл озеро. Как повли...
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Сочинение про Васюткино озеро по плану кто такой Васютка. Зачем он отправился в тайгу. Какие заповеди напоминала мама. Почему заблудился Васютка. Что напоминала Васютки выжеть в тайге. Случайно ли Васютка отрыл озеро. Как повлияло на Васютку его приключения.. СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ ЗА 10 минут пожалуйста очень срочно!!!! Даю 50 баллов
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Тииии нннннннннннннн ррррррррррррррррррррррррррр
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