Сочинение рассуждение на тему что такое добро по Э.Ю.Шмиту
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Сочинение рассуждение на тему что такое добро по Э.Ю.Шмиту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро. Как же, хорошо, что существует кроме зла добро. Добрые люди всегда помогут тебе в трудной минуте. Мы все должны делать добро, тогда на душе становиться, как-то радостно и счастливо. Тебя за это могут похвалить или даже наградить какой-то вкусной или полезной вещью. В сказках говорят, что добро лучше, чем зло, а это значит, что какой бы человек не был у него где-то там в частичке, в душу есть хоть какое-то счастье! Которое он никогда не забудет. Вот и все! Поблагодари☺
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