Решите: 21 в седьмом степени поделить на 3 в шестом и умножить на 7 в седьмом

Алгебра
Решите: 21 в седьмом степени поделить на 3 в шестом и умножить на 7 в седьмом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 в 7 степени / 3 в шестой степени * 7 в 7степени= при делении степени вычитаются приумножении складываются =>21/3=7 степени вычли будет 7 в первой степени и 7 в первой степени * 7 в 7 степени и получится = 49 в 8 степени
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