Найдите склонения и спряжения 145
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Найдите склонения и спряжения 145
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неприятель - 2 скл ,обозначать - 1 скл ,напряжение - 2 скл , информация - 1 скл ,иллюстрация - 1 скл ,разединять - 1 спр ,бинокль - 2 скл ,преподаватель - 2 скл ,колючий-1 скл ,удивительный - 1 скл ,рассказ - 2 скл ,огорчение - 2 скл ,морфология - 1 скл ,синонимы - 2 скл ,приставка - 1 скл ,суффикс - 2 скл
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Напишите, пожалуйста, одну формулу бинарного соединения кислорода, в котором кислород проявляет степень окисления не -2 (OF2 уже написала).
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