Cos(t-П/2) cos(t+3П/2)
Математика
Cos(t-П/2) cos(t+3П/2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos(t-П/2)=Cost cos(t+3П/2)=Cost
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Носителем наследственной информации ("информационным телом") в клетках эукариот является _____________, так как во время интерфазы _____________, а...
Математика
В мешке лежат 15 шариков. Раскрасьте каждый шарик в один из трех цвеиов: синий, зеле??ый и красный-так чтобы два утверждения были верны а один неве...
Алгебра
Другие предметы