Составь из слова виноград существительное среднего рода заканчивающееся на 2 гла??ные буквы

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Составь из слова виноград существительное среднего рода заканчивающееся на 2 гла??ные буквы
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Автор: Гость
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Гость:
может быть это слово радио?
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