Составте текст из словосочитаний":частный детектив, честный труженик,опасный пре??тупник,отвесный обрыв, вкусный пирог, жалостный рассказ, жалостливый взгляд , корыстный интерес, искусный мастер, тягостная остановка, ужасный ин...
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Составте текст из словосочитаний":частный детектив, честный труженик,опасный пре??тупник,отвесный обрыв, вкусный пирог, жалостный рассказ, жалостливый взгляд , корыстный интерес, искусный мастер, тягостная остановка, ужасный инцидент, яростное сопротивление, лестный отзыв, негласный сговор. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот жалостный рассказ я, как честный труженик, пишу не из корыстного интереса. А для того, чтобы опасный преступник был разоблачен и наказан. Начался этот ужасный инцидент на кулинарном шоу. Искусный мастер-кондитер изготовил удивительно вкусный пирог. Его шедевр получил самый лестный отзыв от жюри. Но тут, по негласному сговору конкурентов возникла тягостная остановка. Жалостливый взгляд одного из соперников сменился яростным сопротивлением. Он схватил кулинарный шедевр и безнадёжно его испортил. Затем он стал кричать, что судей надо «пустить на мыло» и сбросить их с отвесного обрыва. Конкурс был сорван, а противник исчез. Я думаю, стоит нанять частного детектива и расследовать это недоразумение.
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