Стороны параллелограмма КМРТ равны 9 см и 13,5 см. Сумма его высот МА и МВ, проведённых из вершины тупого угла М , равна 15 см. Найдите высоту параллелограмма. Срочно надо для контрольной пожалуйста

Алгебра

Стороны параллелограмма КМРТ равны 9 см и 13,5 см. Сумма его высот МА и МВ, проведённых из вершины тупого угла М , равна 15 см. Найдите высоту параллелограмма. Срочно надо для контрольной пожалуйста

Автор: Гость