Стороны параллелограмма КМРТ равны 9 см и 13,5 см. Сумма его высот МА и МВ, проведённых из вершины тупого угла М , равна 15 см. Найдите высоту параллелограмма. Срочно надо для контрольной пожалуйста
Алгебра
Стороны параллелограмма КМРТ равны 9 см и 13,5 см. Сумма его высот МА и МВ, проведённых из вершины тупого угла М , равна 15 см. Найдите высоту параллелограмма. Срочно надо для контрольной пожалуйста
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