Написать сочинение на английсуом языке про мвму

Гость: Гость:

Ukraine. Украина. Україна Ukraine is a sovereign state; its independence was proclaimed in 1991. Ukraine is situated in the east of Europe. The territory of Ukraine is 603 700 square kilometres. Ukraine borders on Russia, Belarus, Poland, Moldova, Slovakia, Hungary, and Romania. It’s washed by the Black Sea and the Sea of Azov and has very important ports. Ukraine is larger than France and Great Britain but considerably smaller than Russia. 5% of Ukraine’s territory is mountainous; the rest part of the Ukrainian area is flat. Ukraine has the Carpathians and the Crimean Mountains. The Carpathians is the natural mountainous boundary of Ukraine. They are covered with mixed forests of pine, fir, beech and oak trees. There are the thickest forests in Volyn, which are part of the famous Byelovezhskaya Puscha. The Dnieper is the main river of the country; moreover, it’s the third longest river in Europe. Such rivers as the Dniester, the Danube, the Southern Bug and the Seversky Donets are also important. The population of our country is about 46 million people. Besides Ukrainians the representatives of many other nationalities live there: Russians, Jews, Belarusians, Moldavians, Romanians, Greeks, Tatars, Poles, Armenians, Germans, Gypsies and other ethnic minorities. They contributed to Ukraine’s culture and history. The biggest cities of Ukraine are Kyiv, Kharkiv, Lviv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Donetsk, Odessa, Mykolaiv and others. Ukraine is developed industrial and agricultural country. It’s rich in iron ore, coal, natural gas, oil, salt and other mineral resources. Ukraine has such branches of industry as metallurgy, machine-building, power industry, chemical industry and agriculture. Scientists of Ukraine make their contributions of important discoveries and inventions to the world science. Ukraine has a rich historical and cultural heritage. There are many higher educational establishments, theatres, libraries, museums, art galleries in Ukraine. It’s also famous for many outstanding writers, poets and musicians. Ukraine is a member of the United Nation Organization and takes part in the work of many international organizations. Украина Украина — это суверенное государство, ее независимость была провозглашена в 1991 году. Украина находится на востоке Европы. Территория Украины — 603 700 квадратных километров. Украина граничит с Россией, Белоруссией, Польшей, Молдовой, Словакией, Венгрией, Румынией. Она омывается Черным и Азовским морями и имеет очень важные порты. Украина больше Франции и Великобритании, но гораздо меньше России. 5% территории Украины — гористая, остальное — равнина. В Украине есть Карпатские и Крымские горы. Карпаты — естественная горная граница Украины. Они покрыты смешанными лесами из сосен, елей, буков и дубов. На Волыни находятся самые густые леса, которые являются частью знаменитой Беловежской пущи. Днепр — главная река страны; более того, это третья по длине река в Европе. Такие реки, как Днестр и Буг, также имеют большое значение. Население Украины — примерно 46 миллионов человек. Кроме украинцев, тут проживают представители многих других национальностей: русские, евреи, белорусы, молдаване, румыны, греки, татары, поляки, армяне, немцы, цыгане и другие этнические меньшинства. Они внесли свой вклад в украинскую культуру и историю. Самые крупные города Украины — Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Одесса, Николаев и другие. Украина — развитая промышленная и сельскохозяйственная страна. В Украине есть такие природные богатства, как железная руда, уголь, природный газ, нефть, соль и другие минеральные ресурсы. В Украине есть такие отрасли промышленность, как металлургия, машиностроение, энергетика, химическая промышленность и сельское хозяйство. Украинские ученые своими открытиями и изобретениями вносят вклад в мировую науку. У Украины богатое историческое и культурное наследие. В стране много высших учебных заведений, театров, библиотек, музеев, художественных галерей. В Украине много известных писателей, поэтов и музыкантов. Украина — член ООН; она принимает участие в работе многих международных организаций.