Помогите рещить уровнение

Математика
Помогите рещить уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13200-z=30000-25620 13200-z=4380 z=13200-4380 z=8820
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