Сальвадорские вулканы, Лишь сойдете с коробля, Мощным праздничным салютом Вст??етит вас, как короля. желтым карандашом - глагол спряжение котрого определяется по ударному личному окончанию

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Сальвадорские вулканы, Лишь сойдете с коробля, Мощным праздничным салютом Вст??етит вас, как короля. желтым карандашом - глагол спряжение котрого определяется по ударному личному окончанию

Автор: Гость