Сальвадорские вулканы, Лишь сойдете с коробля, Мощным праздничным салютом Вст??етит вас, как короля. желтым карандашом - глагол спряжение котрого определяется по ударному личному окончанию
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Сальвадорские вулканы, Лишь сойдете с коробля, Мощным праздничным салютом Вст??етит вас, как короля. желтым карандашом - глагол спряжение котрого определяется по ударному личному окончанию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сойдёте - 1 спряжение (оканч. на -ёте) Встретит - 2 спряжение (оканч. на - ит)
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