Срочно! Произведение, в котором главный герой устал в пути и остановился отдохнут?? на железнодорожной станции? Спасибо за ответы.

Гость: Гость:

Станционный Смотритель А. С. Пушкин Н. А. Некрасов «Железная дорога» . Блок "На железной дороге" Леонид Андреев. На станции Солженицын Случай на станции "Кочетковка" А. П. Чехов. Рассказ "Жалобная Книга" «Поезд в тёплый край» Сергей Лукьяненко. Леонид Андреев. В поезде