Написать короткое сочинение на английском языке о Швейцарии

Английский язык
Написать короткое сочинение на английском языке о Швейцарии
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