A2+b2/a(a+b) как сократить

Алгебра
A2+b2/a(a+b) как сократить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А2+b2 распиши и можно будет сократить
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