Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной дроби или в виде смешанной дроби 0'07; 4'004; 0'1001; 6'0081

Математика

Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной дроби или в виде смешанной дроби 0'07; 4'004; 0'1001; 6'0081

Автор: Гость