Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной дроби или в виде смешанной дроби 0'07; 4'004; 0'1001; 6'0081

Математика
Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной дроби или в виде смешанной дроби 0'07; 4'004; 0'1001; 6'0081
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7/100 4004/1000 1001/10000 60081/10000
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