Холява60балов почему колобок неможет повесица

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Холява60балов почему колобок неможет повесица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он круглый ха ха ха ха
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