Носителем наследственной информации ("информационным телом") в клетках эукариот является _____________, так как во время интерфазы _____________, а при митозе___________________.
Биология
Носителем наследственной информации ("информационным телом") в клетках эукариот является _____________, так как во время интерфазы _____________, а при митозе___________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носитель информации ДНК, в интерфазе удваивается, при митозе делится и в каждой клетке остается та же информация что и в материнской
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