Напишите, пожалуйста, одну формулу бинарного соединения кислорода, в котором кислород проявляет степень окисления не -2 (OF2 уже написала).

Химия

Напишите, пожалуйста, одну формулу бинарного соединения кислорода, в котором кислород проявляет степень окисления не -2 (OF2 уже написала).

Автор: Гость