Напишите, пожалуйста, одну формулу бинарного соединения кислорода, в котором кислород проявляет степень окисления не -2 (OF2 уже написала).

Химия
Напишите, пожалуйста, одну формулу бинарного соединения кислорода, в котором кислород проявляет степень окисления не -2 (OF2 уже написала).
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2, SO3 , NO2, NO, N2O, CO2 , CO3 ,K2O 
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