5 простых предложений от автора пушкин
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5 простых предложений от автора пушкин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. минута- и стихи свободно потекут 2. ты небо недавно кругом облегала. и молния грозно тебя обвивала: и ты издавала таинственный Гром. и алчную землю поила дождем
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