Объясните, пожалуйста, задание
Английский язык
Объясните, пожалуйста, задание
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Найдите отличия a-f со словами и фразами из текста.
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